Юные томские самбисты, преодолев натиск соперников, вернулись домой с медалями

Молодые томские спортсмены конкурировали в Омске с сильными соперниками, но сумели показать достойные результаты. Фото пресс-службы администрации Томска.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, в Омске завершились пятые межрегиональные соревнования по ММА «Кубок Александра Шлеменко-2021». В них участвовало более 200 спортсменов из Новосибирска, Омска, Камчатки, Перми и других регионов России.

Наш город представляли 7 спортсменов клуба "Баграм" (тренер - Минис Мухамадиев) и Федерации боевого самбо (тренер - Ваче Асланян). Ребята завоевали 3 серебряных медали и одну бронзовую. Трофим Сиденко, Захар Николюк и Ярослав Новиков заняли второе место в своих весовых категориях. Третье место досталось Ивану Гагарину.