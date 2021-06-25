В добрый путь: в южной части Томска открыли транспортную развязку

Сегодня торжественно открылась транспортная развязка на Южной. В церемонии приняли участие первые лица Томска и области. Фото пресс-службы администрации Томской области.

Сегодня, 25 июня, состоялось торжественное открытие проезда по тоннелю под железной дорогой в районе пл. Южной в областном центре. Транспортная развязка соединяет Богашевский и Коларовский тракты с пос. Зональная Станция. Об этом сообщил корреспондент «КП-Томск» с места события.

- Это знаковое событие, мы завершаем огромный проект… Некоторые говорили, что сроки открытия затянулись, но мы еще в начале пути. Сложность работ заключалась, в том числе, в создании проезда под железной дорогой. При этом движение поездов не останавливалось, - в частности, отметил вице-губернатор Анатолий Рожков.

В церемонии открытия объекта принял участие и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Сотрудникам Областного ДРСУ, выполнившим объем работ, представителями власти были вручены благодарственные письма.

Движение открыла автотехника «ТомскСАХ» и байкеры клуба «Стальной ветер». Другой транспорт сможет беспрепятственно проезжать по тоннелю ближе к вечеру пятницы.

Напомним, общая протяженность новой развязки - 4,5 км, ее строительство началось в 2017-м, велось поэтапно. Общая стоимость проекта составляет свыше 1,8 млрд рублей - средства выделены из федерального бюджета.

По мнению властей, дорога поможет снизить уровень нагрузки движения машин от пл. Транспортной в сторону Богашевского тракта, а также повысить пропускную способность машин в микрорайоны Мокрушинский, Степановский, Южные Ворота, пос. Зональная Станция.