Почему мэрия Томска отказывает заявителям в сносе деревьев

Если вы в состоянии высадить взамен старого дерева, подлежащего сносу, три молодых саженца, смело можете подавать заявку в городскую ландшафтную комиссию. Фото пресс-службы мэрии Томска.

Городская ландшафтная комиссия на днях отказала в сносе тополя на ул. Герцена, 40, а также 20 тополей на ул. Ивана Черных, 75 и липы на пр. Кирова, 40. Специалисты рассмотрели ряд обращений томичей и предприятий по поводу сноса и подрезки зеленых насаждений. По некоторым заявкам принято положительное решение: заявителей обязали выполнить компенсационное озеленение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Как отмечается в сообщении, по правилам компенсационных посадок взамен одного снесенного дерева заявитель обязан высадить три. В решении ландшафтной комиссии указаны рекомендации по породному составу. Это требование закреплено в Положении об охране зеленых насаждений на территории Томска.

Так, компания «Газпромнефть-Восток» обязана высадить восемь яблоней или рябин взамен сносимых восьми елей на ул. Нахимова, 13а, на которых специалисты отметили сухие ветви, усыхание крон. Организация «Томскводоканал» должна максимально сохранить существующее озеленение при капремонте канализации в пер. Новостанционном, 2б , в озеленительный период пересадив многоствольную иву, кусты рябинника рябинолистного, пузыреплодника калинолистного и шиповника.

Компенсировать снос деревьев обязаны также физлица. К примеру, заявитель, пожелавший снести две березы для обеспечения проезда спецтехники на ул. Черниговской, 16 в пос. Просторном, должен высадить за свой счет 6 лиственных деревьев. На ул. Басандайской, 31/17 и 31/18 в дер. Аникино растут кедровые сосны с сухими сломанными ветвями в кронах и на стволах, морозобойными трещинами и сухостоем. Заявитель снесет семь таких деревьев и высадит на их месте 21 хвойник.