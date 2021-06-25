В Томске «последняя миля» помогает развивать коммунальную инфраструктуру

Протяженность построенного на ул. Маяковского участка составляет 720 метров, диаметр труб - 300 мм. Фото пресс-службы "ТомскРТС".

По информации «ТомскРТС», которая была озвучена 25 июня, компания завершила строительство участка теплосети на ул. Маяковского в областном центре. Работы проводились в рамках проектов «последней мили», то есть от точки подключения к системе централизованного теплоснабжения до конечного потребителя. Специалисты применяли современные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. Протяженность построенного участка составляет 720 м, диаметр труб - 300 мм.

Уточняется, что общая стоимость работ составила 26,6 млн рублей, средства вносили застройщики в качестве платы за новое подключение.

По словам Владимира Бондарюка, замгенерального директора «ТомскРТС», подобные проекты помогают развивать инфраструктуру города. Так, в жилом микрорайоне на ул. Маяковского идет возведение жилья, других объектов. «Участок теплосети необходимо было построить, чтобы запитать новые здания от системы, при этом сохранив качество теплоснабжения ранее подключенных объектов», - пояснил он.