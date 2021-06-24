Нужны очевидцы: сегодня на подъезде к Томску опрокинулся в кювет грузовой тягач

Водитель не справился с управлением, тягач перевернулся. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сайт УМВД России по Томской области сообщает о том, что сегодня, 24 июня, около 15 часов 25 минут на 116 км автодороги Р-255 подъезд к городу Томску произошло ДТП. Как информирует пресс-служба ведомства, водитель-мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium грузовой седельный тягач, не справился с управлением транспортного средства. Машина опрокинулась по ходу движения в левый кювет. В результате аварии пострадавших нет.

Сайт регионального управления полиции уточняет, что на месте происшествия работали сотрудники ведомства. Обстоятельства ДТП выясняются. Требуется помощь очевидцев данного происшествия, просьба обращаться по телефону: 8 (3822) 795-305.