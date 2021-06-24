Женщина-бизнесмен в Томске оплатила аренду и сбор после ареста здания бани

Судебным приставам приходится применять к должникам решительные меры Фото: Александр ГЛУЗ

Предприниматели и обычные граждане страны не всегда спешат платить накопившиеся у них долги. Для того, чтобы все жили по закону, государству приходится порой принимать решительные меры. Сегодня сайт управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области рассказал о том, как бизнесвумен-томичка отдала долги после действий сотрудников ведомства.

Пресс-служба сообщила о том, что женщина, занимаясь торговым бизнесом, не платила аренду в муниципальную казну. Понятно, что в результате этого она постепенно задолжала около 200 тыс. рублей. Также 13 тысяч рублей составил исполнительский сбор в бюджет РФ. Однако бизнеследи игнорировала требование суда. Хотя, как отмечают эксперты, имела возможности для оплаты долга. Она обладает в Томске банным комплексом.

Как сообщает сайт, сотрудник отделения судебных приставов по Ленинскому району города вынес запрет на регистрацию сделок с недвижимостью гражданки в Росреестре. Речь идет о земельном участке и нескольких банях на ул. Старо-Деповской. Однако и после этой меры сумма долга была оплачена не полностью. Тогда пристав наложил арест на одно из зданий банного комплекса. Женщина приняла меры, через несколько дней после ареста на депозитный счет отделения поступила недостающая сумма. Она включала и денежное взыскание за неисполнение судебного решения в добровольный срок.