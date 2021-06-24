Полицейские нашли местного жителя, устроившего скандал с дракой в одном из магазинов Томска

Полиция стоит на страже общественного порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандалы в торговых точках страны давно стали обычным делом. Томск тут не исключение. Ранее социальные сети и средства массовой информации сообщали о конфликте в одном из магазинов областного центра, что находится на улице Стрелочной. Там покупатель напал на сотрудников торговой точки.

Местная полиция стала проверять сигнал, после проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен местный житель 1991 года рождения. ОМВД России по Ленинскому району города Томска вынес два определения о возбуждении дел об административном правонарушении. В частности, речь идет о мелком хулиганство и нанесении побоев.