Сегодня на Новособорной площади Томска стартовал уникальный библиотечный проект

Еще одна библиотечная зона под открытым небом появилась в "умном городе". Фото: сайт мэрии Томска

В Томске продолжают запускать новые проекты, которые украшают улицы и скверы областного центра, подтверждают его славу «умного города». Понятно, что немалая их часть связана с книгами. Как информирует пресс-служба мэрии Томска, сегодня, 24 июня, на Новособорной площади областного центра начала работу мобильная многофункциональная библиотека.

Специалисты сообщают, что она создана в стиле томского деревянного зодчества. Портал администрации уточняет, что наличник стилизован под памятник архитектуры, расположенный по адресу пр. Фрунзе, 10.

Сайт мэрии информирует, что проект МИБС «Библиотека в стиле старого города» стал победителем конкурса социально значимых проектов «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг». Реализовали его при поддержке мэрии областного центра. Кроме книг конструкция позволяет хранить и другой необходимый инвентарь. «Библиотека в стиле старого города» будет работать каждую субботу лета с 16.00 до 19.00.