В конце этой недели «Плавучая поликлиника» возьмет курс на Томск

"Плавучая поликлиника" в этом году скоро завершает свою работу в Томской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области власти особое внимание уделяют доступности медицинских услуг для жителей отдаленных сел и деревень, северных городов. Проект сферы здравоохранения «Плавучая поликлиника» много лет реализуется при поддержке администрации региона, медицинского объединения «Здоровье». Финансовую поддержку экспедиции оказывает АО «Востокгазпром». Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, с 13 мая, когда из Томска отплыло медицинское судно и началась экспедиция по сельским районам, врачи «Плавучей поликлиники» обследовали 3 502 жителя отдаленных населенных пунктов на севере региона. Помощь получили 759 детей.

Пресс-служба администрации региона уточняет, что до конца недели медики будут работать в Александровском районе. После завершения своей миссии они отправятся в обратный путь, на юг, в Томск. Специалистами проведено для жителей региона уже более 2 200 УЗИ и почти 4 000 лабораторных исследований.