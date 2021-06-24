Еще пять томичей скончались за сутки от коронавирусной инфекции

В Томской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 97 человек выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 24 июня, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 464 человек.

Также сообщается, что за сутки в Томской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в регионе 33 791 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 97 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 078 человек.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,2.

За последние сутки в стране выявлено 20 182 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 568 пациентов скончались, 13 505 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 388 695 человек, 131 463 скончались, 4 915 615 выздоровели.