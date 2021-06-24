Новая крупная партия вакцины от СOVID-19 поступила в Томскую область

Всего с начала прививочной кампании в Томскую область поставлено 206 989 доз вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая партия вакцины от коронавируса поступила сегодня, 24 июня, в Томскую область. Она будет распределена между всеми медицинскими организациями региона, включая мобильные пункты. Об этом сообщается в телеграмм-канале облздрава.

– В Томскую область поступило 56 445 доз вакцины от СOVID-19: 54 015 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 2430 – «ЭпиВакКорона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мобильных пунктах региона прививать будут Спутником V. «ЭпиВакКорона» будет распределена в северные муниципалитеты. Если в прививочном кабинете в наличии будут оба препарата, медики предложат сделать вакцину на выбор.

Кроме того, сообщается, что бригады медработников выезжают в отдаленные населенные пункты региона для проведения вакцинации на местах.

Согласно статистике, сейчас прививки поставили 132 500 жителей Томской области.