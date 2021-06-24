Томский путешественник 1 июля отправится в кругосветную морскую экспедицию

Известный томский путешественник Евгений Ковалевский будет руководителем экспедиции. Фото: rgotomsk.com

Морская экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» стартует 1 июля в Кронштадте. В ней примут участие сибирские путешественники, в том числе томский ученый Евгений Ковалевский, который будет руководителем плавания. Это первая в мире «кругосветка» на парусном каркасно-надувном тримаране, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Плавание продлится два года, за которые путешественники Русского географического общества посетят более 40 стран и территорий, – говорится в сообщении.

Как отметил Евгений Ковалевский, экипаж во время экспедиции будет проводить уроки географии в прямом эфире. Путешественники покажут опыты и эксперименты, а также ответят на вопросы школьников.

– Предусмотрено шесть активных площадок, на которых учащиеся могут задавать вопросы, и до тысячи зрительских площадок. Активные площадки будут ротироваться, – рассказал руководитель плавания.

Пресс-служба администрации региона также сообщает, что после двухлетнего похода будут созданы новые образовательные географические программы для российских школ. Кроме того, ученые получат данные о психических возможностях человека в экстремальных условиях, будут проведены и измерения радиационного фона планеты.