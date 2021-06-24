Лесорубы незаконно спилили деревья в Томской области и нанесли ущерб свыше 6 млн рублей

Неизвестные нанесли немалый ущерб лесу в Чаинском районе Томской области. Фото: Людмила Баркова

Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело за незаконную рубку леса. Неизвестные нанесли ущерб свыше 6 млн рублей, срубив деревья и ели в Чаинском лесничестве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в результате проверки были выявлены нарушения в водоохраной зоне р. Чая.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений. Дело поставлено на контроль в прокуратуре.