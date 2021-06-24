Пятеро школьников Томской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике

Будущие абитуриенты вузов продолжают получать результаты ЕГЭ по разным предметам – в этот раз пришли итоги экзаменов по физике и истории. Фото: Артем КИЛЬКИН

Высший балл на ЕГЭ по физике получили четверо выпускников лицея при ТПУ и один выпускник Томского физико-технического лицея. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Из 890 человек, сдавших ЕГЭ по физике, 101 выпускник получил за работу высокие баллы от 81 до 99, – также говорится в сообщении.

Кроме того, в лицее при ТПУ добавился еще один выпускник, который набрал 100 баллов по двум предметам – это Александр Хоцков. Он получил высшие баллы по математике и физике.

Также стали известны результаты ЕГЭ по истории. Стобалльников по этому предмету нет, а от 81 до 99 баллов набрали 99 участников. Всего историю сдавали 759 томичей.