Проезд по улице Яковлева в Томске ограничат на два дня из-за ремонта трубопровода

Жителей Томска просят заранее выбирать для движения объездные пути. Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня, 25 июня, с 20:00 перекроют дорогу по ул. Яковлева в Томске. Проезд будет ограничен на два дня, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отмечается, что это связано с ремонтными работами на участке от пер. Мариинского до ул. Больничной.

– Здесь будут работать бригады АО «ТомскРТС». Они заменят строительную часть и трубопровод на тепломагистрали № 7, – говорится в сообщении.

Томские власти просят жителей учитывать ограничения при передвижении по городу.