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Происшествия24 июня 2021 8:30

Житель Томска задержан за попытку кражи из магазина и хранение наркотиков

Подозреваемый изолирован от общества
Ксения ГОРЮНОВА
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Томич 1992 года рождения попался на хищении товаров и хранении наркотических средств.

Томич 1992 года рождения попался на хищении товаров и хранении наркотических средств.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Томска пытался похитить товары в одном из магазинов на ул. Интернационалистов, однако был остановлен сотрудниками магазина. При осмотре его сумки были обнаружены несколько свертков с наркотическим веществом, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Отмечается, что мужчина при задержании добровольно открыл сумку. В этот момент оттуда выпали сверки с замотанной изоляционной лентой.

– Экспертизой установлено, что содержимое свертков является наркотическим веществом синтетического происхождения, общей массой более 10 грамм, – говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас подозреваемый изолирован от общества. Следователи возбудили два уголовных дела за преступление средней тяжести и хранение наркотиков.