До октября в Томске и области маски обязательны, вакцинация от COVID-19 - добровольная

Масочный режим в Томской области решением губернатора Сергея Жвачкина продлен до 1 октября. Дополнительных ограничений в регионе оперштаб вводить пока не собирается. Фото: Ксения Высотина

Несколько минут назад пресс-служба администрации Томской области сообщила о том, что губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб, принял решение продлить действующий по 30 июня режим повышенной готовности до 1 октября.

- …В июне отмечается рост заболеваемости СOVID-19, совпавший с ОРВИ. ...Болеет преимущественно молодежь 20-40 лет, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию, - в частности, сказал глава региона.

Он отметил: вчера в Томскую область прибыла партия вакцины «Спутник V», достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь. Планов о проведении обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.

- Никаких QR-кодов, введения пропусков и закрытия заведений у нас в планах нет. Важно обеспечить вакциной всех желающих, - заявил Сергей Жвачкин. Однако подчеркнул: контроль за исполнением действующих в Томской области ограничений будет усилен.

Уточним, что, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом томичей, в некоторых магазинах, в такси и в общественном транспорте и сами люди, и обслуживающий персонал подчас не пользуются масками и перчатками либо санитайзерами. Меж тем, по словам губернатора, об этом им нужно забыть.

- …Социальная дистанция, маски в магазинах и общественном транспорте, в людных закрытых общественных местах обязательны, штрафы за нарушения теперь будут неизбежны, - добавил губернатор.