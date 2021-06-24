В Томске транспортную развязку на Южной откроют 25 июня

Транспортную развязку на пл. Южной в Томске власти откроют в пятницу, 25 июня. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

Завтра, 25 июня, в 10 часов утра откроют автомобильное движение на двухуровневой транспортной развязке с тоннелем под железной дорогой в районе пл. Южной в Томске, сообщает сегодня пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что строительство развязки в виде неполного клеверного листа с тоннелем стартовало в 2017 году. Дорога соединит Богашевский и Коларовский тракты, а также поселок Зональный, станет дополнительным выездом в центр города для жителей его южной части и населенных пунктов Томского района.

Добавляется, что в возведение объекта вложено свыше 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.