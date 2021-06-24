В Томске появится мост имени Егора Лигачева и мемориальная доска Вячеславу Новицкому

Депутаты и общественность Томска предложили назвать Коммунальный мост именем Егора Лигачева, который возглавлял наш регион на протяжении 17 лет. Фото Максима Вотякова.

На здании факультетских клиник медицинского университета в Томске установят мемориальную доску Вячеславу Новицкому, известному ученому, который скончался в начале января 2021 года. Депутаты городской Думы обсудили данный вопрос 23 июня на заседании постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам.

Эскизный проект мемориальной доски получил положительное заключение городского департамента архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил Алексей Макаров, вице-мэр по архитектуре и градостроительству. По его словам, проектирование, изготовление и установка мемориальной доски будут произведены за счет Сибирского государственного медицинского университета.

- Вячеслав Викторович посвятил свою жизнь Томску, за время работы в СибГМУ он подготовил 43 доктора наук, 101 кандидата наук. Инициатива, которая сегодня обсуждается, поддержана родственниками, коллегами и учениками академика Новицкого, - в частности, сказал Александр Ратькин, проректор по внеучебной работе и социальной политике СибГМУ.

На этом же заседании было одобрено предложение рабочей группы по присвоению Коммунальному мосту через Томь имени Егора Лигачева. Документацию для этого мэрия подготовит до конца июня.

Егор Кузьмич Лигачев, в декабре 2020 года перешагнувший 100-летний рубеж, ушел из жизни в мае 2021-го. Ранее спикер гордумы Чингис Акатаев озвучивал предложение назвать одну из улиц Томска в честь легендарного руководителя регионом (Егор Лигачев возглавлял Томскую область 17 лет). Думская рабочая группа решила вынести на рассмотрение предложение о присвоении его имени Коммунальному мосту.

Комиссия по регламенту и правовым вопросам направит в администрацию города обращение с просьбой подготовить необходимый проект решения о переименовании моста, который был возведен при непосредственном участии Лигачева. Затем вопрос должен быть рассмотрен на общем собрании депутатов и на заседании комиссии по топонимике.