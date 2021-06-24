Почему ремонт в томском аэропорту проводится в сезон отпусков

Временной период со 2 августа по 25 сентября обусловлен технологией, предполагающей проведение работ еженедельно по 6 дней подряд. Вот почему рейсы осуществляются с 6.00 воскресенья до 9.00 понедельника. Фото: сайт аэропорта "Томск".

В Центре управления регионом изучили жалобы томичей в мессенджерах и соцсетях на ограничения авиаперелетов из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. По мнению экспертов центра, жителей интересует, в первую очередь, почему работы проводятся в сезон отпусков, и почему власти поздно предупредили о проведении реконструкции (билеты на самолет на тот момент многие уже успели приобрести).

Юрий Баев, начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, пояснил, что решение о сроках реконструкции взлетно-посадочной полосы и, соответственно, о сроках введения ограничений полетов в аэропорту должно было основываться на комплексной оценке фактического состояния взлетно-посадочной полосы и соответствии ему проектных решений.

«С учетом определенных госконтрактом этапов работ оценка состояния взлетно-посадочной полосы выполнялась с 1 июня… К 15 июня заказчиком, проектировщиком и подрядчиком был согласован график производства работ, 17 июня было опубликовано авиационное сообщение (NOTAM) об ограничениях на аэродроме. Минимальный срок предупреждения авиакомпаний об ограничениях в полетах, установленный законодательством, составляет 45 дней. Поэтому ограничения вводятся со 2 августа», - сообщил чиновник.

Юрий Баев также отметил, что временной период со 2 августа по 25 сентября обусловлен технологией, предполагающей проведение работ еженедельно по 6 дней подряд. Вот почему рейсы осуществляются с 6.00 воскресенья до 9.00 понедельника. «Укладка асфальта - завершающая часть, подготовительные работы к ней начались с 1 июня, - добавил он. – Асфальтирование проводится в рамках строительного сезона и не может быть смещено на сентябрь-октябрь, поскольку его качественное выполнение в дождь и при низких температурах невозможно».