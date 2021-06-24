Погода в Томске 24 июня 2021: на Варфоломея и Варнаву пройдет дождь и начнется потепление

Сейчас на улицах Томска +14, солнечно. Днем синоптики прогнозируют дождь, завтра он также не исключен. Воздух и сегодня, и завтра в среднем прогреется до +20. Берегите себя и будьте здоровы! Фото Валерия Доронина.

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +18, +20 °С.

На территории региона также сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие, по северу умеренные дожди. Ветер восточный 3-8 м/с, порывы до 13м/с. Температура +15, +20 °С.

День Варфоломея и Варнавы отмечался нашими предками 24 июня. Считалось, что сегодня нельзя рвать травы, так как они отравлены темными силами. Нельзя также ревновать любимых и ссориться, это может привести к разрыву отношений или к длительной ссоре.

Что касается погодных примет, то до нас дошли следующие. Если на ночь закрылись цветки заячьей капусты – 25 июня будет хорошая погода. Обильно зацвела акация – к урожайному году. Если утром «спят» белые цветочки звездчатки, к обеду начнется дождь. Поздно цветет рябина – к грибной осени.