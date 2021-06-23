Работник томской компании, пострадавший при выполнении задания, получит 1 млн компенсации

Пострадавший проходил длительное лечение, однако восстановить способность к самостоятельному передвижению и обслуживанию не удалось – теперь он получит 1 миллион морального вреда. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

45-летний работник строительной организации Томской области получил серьезные повреждения при выполнении задания – теперь мужчина не может самостоятельно передвигаться. Прокуратура Верхнекетского района обязала работодателя выплатить 1 млн рублей пострадавшему, сообщается на сайте ведомства.

– Установлено, что непосредственный руководитель работника дал ему устное указание о проведении работ на емкости с применением газорезательного оборудования, заведомо зная, что в ней хранились нефтепродукты, относящиеся к пожаровзрывоопасным веществам. В процессе выполнения работ произошел взрыв, в результате которого работник получил множественные травмы, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что мужчина проходил длительное лечение, однако он все равно не может самостоятельно передвигаться и обсуживать себя.

– В целях защиты прав и законных интересов пострадавшего прокурор района направил в суд заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, – говорится на сайте прокуратуры.

Отмечается, что суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.