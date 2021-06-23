Первый в России онлайн-сервис, контролирующий цены на лекарства, запущен в Томской области

Цифровые технологии позволяют отслеживать цены на лекарственные препараты в разных аптеках. Фото: Иван Макеев

В Томской области впервые в России запущен онлайн-сервис по контролю за ценами на лекарства. Он начал работать сегодня, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, контролируются только жизненно необходимые лекарственные препараты. Всего в такой список включено более 42 тысяч наименований.

– В Томской области 904 объекта имеют лицензию на продажу лекарственных препаратов. Отследить цену в каждой точке на каждый препарат «вручную» было практически невозможно. Благодаря цифровым технологиям такая возможность появилась у всех жителей региона, – подчеркнула она.

Добавим, что с 23 июня сервис начал работу по двум электронным адресам – aptekacontrol.gov70.ru, и контрольаптек70.рф. Жители региона могут ввести штрих-код нужного препарата, а сайт покажет его розничную стоимость. При этом цена может отличаться в разных районах области.

Как заявил начальник департамента по лицензированию и региональному госконтролю Александр Деев, начала работать и горячая линия – 8 (3822) 52-71-03. Томичи могут задать вопрос по работе сервиса, оставить отзыв или жалобу.

– Если человек оставит письменную жалобу и предоставит чек за покупку лекарства по завышенной цене, у нас будет основание возбудить административное дело в отношении руководства аптеки, – отметил он.