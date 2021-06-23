Томские власти дополнительно причислили 11 домов к объектам деревянного зодчества

Всего перечень содержит свыше 500 деревянных домов, имеющих архитектурную и (или) градостроительную ценность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Томска предложили дополнительно включить 11 домов в перечень объектов деревянного зодчества. Такие дома имеют особый правовой режим. Также они смогут участвовать в проекте «Дом за рубль» и будут переведены из жилых в нежилые, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Администрация предложила включить в этот перечень дополнительно 11 деревянных домов, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 50; пер. Островского, 7; ул. Советская, 49/2; ул. Советская, 106; пер. Соляной, 2; пл. Соляная, 9; ул. Герцена, 34, 34/1; ул. Р. Люксембург, 72б; ул. М. Горького, 30а; ул. К. Маркса, 41, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании городской Думы депутаты приняли решение внести эти объекты в перечень. Кроме того, власти также предлагали исключить по разным причинам восемь зданий из списка, однако этот момент был отложен.

– Вопросы, связанные с памятниками исторического наследия, деревянным зодчеством требуют тщательной, всесторонней проработки, учитывая особое внимание к ним со стороны горожан. Поэтому, несмотря на то, что наши предложения прошли экспертную оценку, участие депутатов в их дальнейшем изучении позволит принять наиболее взвешенное и правильное решение, – отметил заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.