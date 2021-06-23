Двух жителей Томской области будут судить за отлов обского осетра, занесенного в Красную книгу

Уголовное дело направлено в Александровский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Томской области предстанут перед судом за отлов рыбы ценных пород. Мужчины выловили обского осетра, который включен в Красную книгу. Сотрудники полиции выявили нарушителей в феврале 2021 года во время проверок в аэропорту и порту г. Стрежевого, сообщает пресс-служба ведомства.

– Были задержаны двое мужчин в возрасте 31 и 41 года, которые с помощью лесковой сети длиной 20 метров в реке Обь выловили рыбу Обской осетр (малочисленный подвид Сибирского осетра) – особо ценного и охраняемого вида водных биологических ресурсов, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу и хранение рыб, которые включены в Красную книгу. Максимальное наказание, которое грозит жителям региона – лишение свободы сроком до 8 лет и штраф до двух миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Александровский районный суд Томской области.