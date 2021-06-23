Пятилетний томич получил третий юношеский разряд по шахматам

Юный томский шахматист получил долгожданный разряд за свои достижения. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский получил удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отметим, что юный томич выполнил норматив еще в феврале 2021 года, однако по закону такой разряд присуждается с семи лет, поэтому мальчику вручили только грамоту.

Эта история получила широкую огласку в соцсетях и СМИ. Сегодня, 23 июня, Дима Крымский получил заслуженную награду.

– Здесь налицо пробел в правовом аспекте. К сожалению, не единичен случай, когда дети до 7 лет не могут получить заслуженные разряды. Надеюсь, что внимание к теме позволит снять вопрос раз и навсегда – на федеральном уровне будут внесены изменения в возрастные ограничения при присвоении спортивных разрядов, – сказал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Также он добавил, что городские власти планируют выйти с такой инициативой. По его словам, изменения в законодательстве будут справедливы по отношению к юным спортсменам и дадут им дополнительный стимул для развития.