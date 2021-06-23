«Сыры, конфеты, алкоголь»: более 50 томских товаров примут участие в конкурсе «100 лучших товаров России»

В 2020 году на конкурс было представлено всего 24 наименования товаров и услуг от 15 томских предприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске завершился прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2021 года. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, 16 томских предприятий представили 51 наименование товаров и услуг.

«Традиционно самой многочисленной стала номинация «Продовольственные товары». В ней заявлены 47 видов продукции: сыры, конфеты, вода, алкогольные напитки и многое другое», - говорится в сообщении.

Уточняется, что основными критериями отбора являются новизна, замещение импортных аналогов, экологическая составляющая производства и высокое качество.

Победители регионального этапа представят Томскую область на федеральном уровне. После выигрыша в финале производитель имеет право в течение двух лет размещать на упаковке товара-лауреата логотип, свидетельствующий о победе.

В 2020 году на конкурс было представлено всего 24 наименования товаров и услуг от 15 томских предприятий. Три товара томского производства стали лауреатами всероссийского конкурса, а один из них вошел в первую сотню лучших товаров России 2020 года.