На томском заводе МДФ-плит ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Томской области пока не планируют вводить обязательную вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство завода МДФ-плит «Латат» в Томске ввело на предприятии обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса, несмотря на отсутствие такой меры в Томской области. Об этом в видеобращении в соцсети объявил гендиректор завода Даниил Рябченко.

- Мы видим, что ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается. Повсюду растет количество заболевших. Единственным выходом из этого является вакцинация. Мы приняли решение об обязательной вакцинации на заводе «Латат». Ставлю задачу - обеспечить к 1 августа полную вакцинацию не менее 95% сотрудников завода, - сказал Даниил Рябченко.

Он уточнил, что вакцинация будет проходить без отрыва от производства в медицинском блоке завода.

Помимо этого, руководитель предприятия подчеркнул, что полностью вакцинированных сотрудников будут поощрять дополнительными оплачиваемыми выходными. А вот к отказавшимся будут применять меры воздействия. Какие именно, не уточнил. Также Рябченко пояснил, что никакие религиозные и политические мотивы восприняты не будут, но подтвержденные медицинские противопоказания все же учтут.

Как сообщили ранее «КП-Томск» в Роспотребнадзоре, в Томской области пока не планируют вводить обязательную вакцинацию. Ухудшение эпидобстановки и низкие темпы вакцинации могут послужить причинами для введения, как сделали это в Москве и ряде других регионов.