В Томске правоохранители разыскивают буйного мужчину, который устроил скандал в магазине

Полиция в Томске ищет скандалиста из магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разборки в магазинах всегда были делом привычным. Но не часто такие скандалы переходят в рукоприкладство. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, в Томске произошел такой конфликт в продуктовом магазине на улице Стрелочной. Теперь полиция проводит проверку, ищет мужчину, ставшего его главным героем, информирует сайт ведомства.

До этого в Интернете появилось видео с установленной в магазине камеры. На записи можно увидеть, как мужчина, пришедший в магазин с семьей, конфликтует, бьет продавцов, разбрасывает пустые корзины. По результатам проверки полицией будет принято решение.