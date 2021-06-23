За 6 месяцев росгвардейцы изъяли на территории Томской области более 1 200 стволов оружия

На руках у населения находится оружие, которые может вооружить не одну дивизию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контроль за незаконным оборотом огнестрельного оружия, хранением "легальных" стволов входит в круг обязанностей многих правоохранительных органов страны. В управлении Росгвардии по Томской области подведены итоги служебно-боевой деятельности подразделений ведомства за первое полугодие.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, сотрудниками ЛРР осуществлено около 11 тысяч проверок условий хранения оружия владельцами. В их ходе выявлено около 1 000 нарушений правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности. К административной ответственности привлечено более 800 нерадивых граждан.

Сайт управления информирует, что за полугодие росгвардейцами совместно с полицией изъято более 1 200 единиц оружия и 15 тысяч боеприпасов. Специалисты отмечают, что всего на территории Томской области зарегистрировано более 33 тысяч владельцев оружия, которые имеют в собственности 62 000 единиц оружия.