В этом году медицинские осмотры в Томской области прошли 20 тысяч человек

Диспансеризация помогает спасти здоровье и даже жизнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В системе здравоохранения страны важным элементом является диспансеризация населения. Такие осмотры помогают выявлять опасные недуги на ранней стадии. Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, в апреле текущего года в регионе был дан старт кампании по диспансеризации. С тех пор медосмотры прошли 20 тысяч жителей области.

Пресс-служба администрации региона информирует, что по итогам обследований этого года выявлены шесть случаев злокачественных новообразований, 25 случаев сахарного диабета и 242 случая болезней системы кровообращения. Диспансеризация проводится по предварительной записи в будние дни с соблюдением противоэпидемических требований. Для жителей региона в возрасте 40 лет и старше она проводится ежегодно, для тех, кто младше – существует свой график осмотров.