Видеокамеры возьмут под контроль три места отдыха, популярных у жителей Томска

В Томске возьмут под видеоконтроль еще несколько популярных для отдыха мест Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня в нашей стране формируется единая система видеонаблюдения. Камеры появляются даже в небольших населенных пунктах. Как информирует портал мэрии Томска, власти города приняли решение провести работу по установке камер видеонаблюдения в сквере Воинов-интернационалистов на Каштаке, Михайловской роще и на нижней террасе Лагерного сада. Делается это в целях обеспечения безопасности жителей областного центра. Сайт напоминает, что эти общественные пространства благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Пресс-служба городской администрации уточняет, что в сквере Воинов-интернационалистов на Каштаке подрядчик муниципалитета установит шесть камер, в Михайловской роще – шесть дополнительно к существующим четырем, в Лагерном саду на спортивной площадке появятся две камеры. Средства на монтаж здесь видеонаблюдения были получены в результате экономии от проведенных торгов на благоустройство общественных территорий по нацпроекту.