В Томске будет построен современный гостиничный комплекс на месте старой фабрики

Район Черемошников в областном центре становится одним из центров нового масштабного строительства. Фото: сайт мэрии Томска

Томск постоянно преображается, на месте старых советских заводов, ветхой застройки, полей хозяйств появляются современные многоэтажные здания, целые микрорайоны. В исторической части города постоянно ведется точечная застройка. Как сообщает сайт мэрии Томска, на заседании комиссии по землепользованию и застройке была рассмотрена заявка от юридического лица о предоставлении разрешения на использование земельного участка для гостиничного обслуживания. Речь идет о территории по ул. Войкова, на котором ранее располагалась Сибирская карандашная фабрика. Заметим, что комиссия по землепользованию и застройке является постоянно действующим совещательным органом при мэре города.

Пресс-служба городской администрации уточняет, что участок площадью почти 87 тыс. кв. м. в настоящее время относится к зоне производственно-коммунальных объектов П-4. Собственник участка намерен построить на нем многофункциональный объект административно-делового назначения, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку. Надо отметить, что из проекта исключен вновь выявленный объект культурного наследия, находящийся на территории бывшей карандашной фабрики (один из корпусов, построенный в начале XX века по проекту архитектора Андрея Крячкова). Он должен быть сохранен для потомков. Члены комиссии по землепользованию и застройке приняли решение рекомендовать главе города предоставить разрешение на использование земельного участка на ул. Войкова для гостиничного обслуживания.