Погода в Томске и регионе 23 июня 2021: на Тимофеев день ожидается дождь, до +15°С

Сегодня в Томске погода жаркой не будет, как и в последние дни, ожидается дождь

Сегодня, 23 июня 2021 года, днем в Томске синоптики местного Гидрометцентра ожидают погоду облачную с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +15.

По Томской области днем синоптики прогнозируют погоду облачную с прояснениями. Кратковременные, местами сильные дожди, по западу без существенных осадков, утром местами туманы, днем гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем +14…+19°С.

Были и другие названия этого дня. Например, Знамения Тимофея – поскольку придавали особое значение любому знаку, который считали пророческим, влияющим на судьбу. Называли также День призраков. Предки верили, что в это время по земле бродят привидения.