Житель северного района Томской области попался на незаконной добыче осетра

Сегодня в Сибири нельзя добывать без разрешения осетра и стерлядь Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Сибири ловля рыбы издревле был важным промыслом для местного населения. Жители привыкли ловить рыбу любых пород. Но в последние годы это изменилось. Многие породы рыбы стали запретными для добычи. Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, Парабельский районный суд региона признал 34-летнего местного жителя виновным в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Пресс-служба правоохранительного ведомства информирует о том, что в ноябре прошлого года сельчанин незаконно выловил из устья реки Копыловская Кеть молодого осетра Сибирского. При этом он использовал запрещенное орудие лова. Эксперты оценивают причиненный ущерб в сумму 10 тысяч рублей.

Отмечается, что подсудимый признал свою вину в полном объеме. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ. Кроме того, по иску прокурора суд обязал виновного в полном объеме возместить нанесенный преступлением материальный вред. Приговор в законную силу не вступил.