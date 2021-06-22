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Общество22 июня 2021 14:22

В колонии строгого режима в Томске священник провел обряд венчания для пары

До освобождения духовного супруга осталось еще 7 лет
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Священник повенчал заключенного и его невесту в ИК-4. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Священник повенчал заключенного и его невесту в ИК-4. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Русская православная церковь активно окормляет исправительные учреждения на территории страны и региона. В частности, в храмах на территории колоний проводятся таинства и обряды. Как сообщает сайт УФСИН России по Томской области, в ИК-4 областного центра состоялся торжественный обряд венчания. Пресс-служба ведомства информирует о том, что его провел помощник начальника управления по организации работы с верующими, священник Томской епархии РПЦ Иоанн Усачев. Пара перед алтарем поклялась в любви и верности.

Как сообщает сайт ведомства, познакомились молодые люди за 2 года до суда. В то время жили они в Москве, вскоре мужчина за оборот наркотиков был осужден. Отбывать наказание в колонии ему предстоит еще 7 лет. Духовная супруга все эти годы собирается его ждать. После освобождения молодожены хотят официально зарегистрировать отношения и устроить свадьбу. Отец Иоанн пожелал духовным супругам принимать и поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях.