Бригады «ТомскСАХ» продолжают ямочный ремонт дорог и улиц на окраинах Томска

Ямочный ремонт специалисты проводят на окраинных территориях города. Фото: сайт мэрии Томска

Каждое лето в Томске проходит ремонт дорог и улиц областного центра. Кроме масштабных работ проводится и ямочный ремонт, устранение выбоин на проезжей части. Как сообщает портал администрации Томска, в рамках муниципального задания бригады «ТомскСАХ» продолжают ликвидировать аварийно-опасные дефекты на проезжей части на присоединенных территориях города. Сегодня работы уже выполнены на 11 тыс. кв. м магистралей.

Пресс-служба администрации уточняет, что на этой неделе дорожные бригады работали в деревне Лоскутово и в поселке Геологов, применяя асфальтобетонный скол. Струйно-инъекционным методом выбоины на дорогах они заполняли по ул. Льва Толстого. Специалисты ликвидировали дефекты проезжей части на ул. Сибирской, у зданий по ул. Алтайской, пр. Фрунзе, на ул. Октябрьской, Говорова, К. Ильмера, в пер. Спортивном и на Шегарском тракте. Работы будут продолжены с учетом требований безопасности дорожного движения во всех районах Томска.