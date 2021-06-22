Хроника благоустройства: подарок для любителей спорта в Михайловской роще Томска

В Томске скоро появится еще одно место для занятий спортом на свежем воздухе. Фото: сайт мэрии Томска

В Томске продолжается благоустройство общественных территорий, строительство новых, ремонт уже имеющихся парков и скверов. Особое внимание власти уделяют зеленым массивам областного центра. Например, Михайловской роще. В прошлом году и в начале этого здесь были проведены масштабные работы по благоустройству территории, обустроены пешеходные дорожки, места для выгула домашних животных, спортивные объекты, парковка. И вот еще один подарок томским любителям спорта. Как сообщает сайт мэрии Томска, администрация Октябрьского района города на сайте электронных торгов объявила аукцион на поиск подрядчика. Он должен будет установить в Михайловской роще современный силовой тренажерный комплекс. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015-2025 годы». Пресс-служба городской администрации отмечает, что начальная цена контракта составляет свыше 1 248 641 рублей.

Как сообщает мэрия областного центра, техзадание проекта предусматривает монтаж разноплановых элементов. Среди них – скамья для пресса, тренажеры «Гиперэкстензия», «Жим сидя с переменной нагрузкой», «Трицепс-машина», «Бицепс-машина», «Вертикальная тяга с переменной нагрузкой», «Качели-Маятник» и другие тренажеры. Для безопасности любителей спорта на площадке строители уложат резиновое покрытие. Кроме того, подобный спортивный объект появится и вблизи ДНТ «Авангард».