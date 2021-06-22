Поработали, и хватит: в 2021 году на пенсию выйдут около 5,5 тыс. жителей Томской области

Многие наши сограждане считают, что выход на пенсию – отнюдь не повод для скуки, уныния и безделья! Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области во втором полугодии 2021-го смогут уйти на заслуженный отдых около 5,5 тыс. граждан. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ, страховая пенсия по старости будет назначаться мужчинам, рожденным в первом полугодии 1960 года, и женщинам, рожденным в первом полугодии 1965 года.

Возраст для назначения страховой пенсии по старости в 2021 году у женщин составляет 56,5 лет, у мужчин – 61,5. Для получения страховой пенсии по старости в этом году необходимо минимально 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

При этом гражданам, которые в нынешнем году достигнут прежнего пенсионного возраста (55 лет и 60 лет), пенсия по старости, согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году, уточняется в сообщении.

Добавляется, что у граждан «льготных» профессий сохранилось право на досрочную страховую пенсию в прежних возрастных границах. Например, у работников угольной промышленности, спасателей, водителей общественного транспорта и лиц, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий. Страховые пенсии по старости назначаются им не по достижении определенного законом возраста, а после приобретения необходимой продолжительности выслуги лет, с учетом переходного периода, который начинает действовать с того момента, когда гражданином будет выработан стаж работы, достаточный для определения права на досрочную пенсию.

Отметим, по данным отделения Пенсионного фонда РФ, в Томской области в настоящее время насчитывается около 59 тыс. работающих пенсионеров.