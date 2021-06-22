Коронавирус в Томске: +56 новых случаев заражения

По данным оперштаба, четыре жителя Томской области выздоровели от COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 22 июня, в Томской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 679 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, четыре жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 975 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,22.

За последние сутки в стране выявлено 16 715 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 546 пациентов скончались, 11 117 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 350 919 человек, 130 347 скончались, 4 889 450 выздоровели.