Томский спортсмен завоевал «серебро» на первенстве России по легкой атлетике

Томич Дмитрий Разумов сейчас готовится к чемпионату России, который состоится в Чебоксарах 23 июня. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томский спортсмен завоевал серебряную медаль на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок. Дмитрий Разумов преодолел 400 метров дистанции за 47,37 секунды – это лучший результат, который он показал в летнем соревновательном сезоне, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Мастер спорта, воспитанник областной спортшколы спортивного резерва и томской спортшколы № 1 Дмитрий Разумов завоевал серебро в беге на 400 метров, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что тренируется спортсмен под руководства Андрея Михайловского.

Всего на первенстве России, которое проходило в Челябинске с 17 по 20 июня, было более 500 участников. Сейчас Дмитрий Разумов готовится к чемпионату страны – он состоится в Чебоксарах 23 июня.