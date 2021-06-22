«Навигатор профессий» запущен для абитуриентов томских колледжей и техникумов

На сервисе есть информация о приемной кампании образовательных организаций, направлениях подготовки и результатах приема прошлых лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Абитуриенты томских колледжей и техникумов смогут найти информацию о поступлении и образовательных организациях на специальном сервисе «Навигатор профессий». Информационный ресурс также расскажет о специальностях, по которым ведется подготовка в региональных ССУЗах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что сервис «Навигатор профессий» размещен на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки.

– Впервые в этом году в системе профессионального образования появился ресурс, с помощью которого абитуриенту не составит труда найти информацию о современных востребованных и перспективных профессиях. Данные о приеме в наши техникумы и колледжи ежедневно обновляются, – сказал начальник регионального департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

В сообщении пресс-службы добавляется, что сервис содержит как актуальные данные о приеме, так и сведения о прошлых годах – как проходила приемная кампания в целом и по определенным специальностям в частности.

Добавим, что подать заявление в приемные комиссии колледжей и техникумов Томской области можно до 15 августа. Для абитуриентов доступно более 6 тысяч бюджетных мест, еще 3,5 тысячи – для тех, кто будет учиться на коммерческой основе.