12-летний велосипедист попал под машину в Парабельском районе Томской области

Мальчик двигался по трассе и резко начал пересекать проезжую часть, в результате чего попал под машину. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

ДТП с участием 12-летнего подростка произошло 21 июня в 18:00. Мальчик на велосипеде попал под колеса грузового фургона и получил травмы. Известно, что ребенок ехал по автодороге Могильный Мыс – Парабель – Каргасок, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что наезд на велосипедиста совершил 34-летний водитель на грузовом фургоне Ford Transit.

– По предварительной информации, 12-летний мальчик-велосипедист двигался в попутном с автомобилем направлении и внезапно начал пересекать проезжую часть, – говорится в сообщении.

Ребенок с травмами был доставлен в больницу.

Томская Госавтоинспекция напоминает: велосипедистам младше 14-ти лет запрещается выезжать на проезжую часть.