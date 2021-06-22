Вниманию томичей: Минздрав рекомендовал делать ревакцинацию от COVID-19 раз в полгода

Похоже, даже сделав прививку от коронавирусной инфекции, россиянам успокаиваться рано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ревакцинацию от COVID-19 в период подъема заболеваемости инфекцией необходимо делать раз в полгода, а в эпидемиологически спокойное время – раз в год. Об этом заявил в понедельник, 21 июня, глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

– Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев – как переболевшим, так и вакцинированным ранее, – сказал Мурашко.

По мнению специалистов, индийский штамм коронавируса более заразен. Поэтому тем, кто ранее прошел вакцинацию, необходимо снова сделать прививку, чтобы в их организме выработался достаточный уровень антител для защиты от него и других штаммов.

Также министр призвал россиян не сдавать постоянно анализы для проверки уровня антител. «Задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», – отметил он. При этом министр добавил, что ситуация с распространением инфекции в стране может стать управляемой только после того, как будет вакцинировано как минимум 60% населения в очень короткие сроки.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «ревакцинация будет и является неизбежной – не только вакцинация, но и ревакцинация – для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его» (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, тенденции по ситуации с распространением коронавируса в стране пока скорее плохие, чем хорошие.