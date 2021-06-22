За 25 млн рублей в Октябрьском районе Томска починят «внутрикварталку» и снесут гаражи

На Иркутском тракте подрядные бригады выполнят ремонт внутриквартальных проездов и въездов, позаботившись о комфорте маломобильных томичей. Фото пресс-службы администрации Томска.

В 2021 году в Октябрьском районе в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на содержание, капитальный и текущий ремонт внутриквартальных проездов и снос гаражей выделено более 25 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящий момент, рассказали в администрации города, подрядчик «Ремдорстрой» приступил к капремонту внутриквартального проезда по Иркутскому тракту, 74-78. Общая площадь работ составит 2220 кв. метров. Будет выполнено асфальтирование, сформированы пешеходные зоны со спусками для маломобильных групп населения, обустроена контейнерная площадка.

Специалисты уточнили, что завершен текущий ремонт проездов и въездов по ул. Железнодорожной, 5-7, Иркутскому тракту, 144, 194а, 202, 204, ул. Герасименко, 3/9, въезды по ул. И. Черных. Вскоре начнется капитальный ремонт «внутрикварталки» на Иркутском тракте, 162-188 и лестничного спуска по ул. Клюева, 4б (к озеру).