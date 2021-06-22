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Общество22 июня 2021 6:41

Как недееспособный томич из-за чиновничьей халатности стал должником

Районная администрация-опекун месяцами не оплачивала его жировки
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Администрация Ленинского района Томска взяла под опекунство недееспособного жителя, который не имеет права сам распоряжаться деньгами. Благодаря невниманию чиновников, томич задолжал за "коммуналку" свыше 50 тыс. рублей.

Администрация Ленинского района Томска взяла под опекунство недееспособного жителя, который не имеет права сам распоряжаться деньгами. Благодаря невниманию чиновников, томич задолжал за "коммуналку" свыше 50 тыс. рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского района Томска провела проверку по обращению местного жителя о ненадлежащем исполнении районной администрацией опекунских полномочий, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

- Установлено, что в 2002 году 40-летний заявитель был признан недееспособным, и с того момента администрация Ленинского района исполняет в отношении него полномочия опекуна. Поскольку заявитель самостоятельно распоряжаться денежными средствами не вправе, а администрация района надлежащим образом свои обязанности не исполняет, у мужчины образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг в принадлежащей ему квартире в размере более 50 тыс. рублей, - пояснили в ведомстве.

Сотрудники региональной прокуратуры уточнили, что главе администрации района внесено представление об устранении нарушений законодательства об опеке и попечительстве, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и приняты меры по устранению нарушений. В частности, задолженность частично погашена, с ресурсоснабжающими организациями согласован график дальнейших выплат. Штрафные санкции за несвоевременное внесение коммунальных платежей будут оплачены за счет средств администрации района. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.