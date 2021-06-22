В третьей декаде июня 2021 в Томске будет прохладнее обычного

В ближайшие дни температура воздуха, по прогнозам метеорологов, не превысит +20 градусов, и лишь в конце июня может потеплеть до +26. Фото Валерия Доронина.

- Среднедекадная температура воздуха ожидается +12, +15, что ниже нормы на 3-4 градуса. Ночью от +4 до +9, днем +14, +19°С, - сообщили в региональном гидрометцентре. - В конце третьей декады июня ожидается потепление ночью до +7, +12, днем до +21, +26°С.

Метеорологи добавили: кратковременные дожди, местами грозы предполагаются в отдельные дни третьей декады месяца.