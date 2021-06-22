Сегодня в Томске отмечается общенациональный День памяти и скорби

Сегодня традиционные массовые мероприятия по случаю Дня памяти и скорби из-за пандемии коронавируса под запретом. Однако томичи могут возложить цветы на Южном кладбище, где располагаются захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях. Фото В. Доронина (пресс-служба горадминистрации).

22 июня в России отмечается одна из самых трагических памятных дат – День памяти и скорби. В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война, длившаяся 3 года 10 месяцев и 18 суток, или 1418 дней и ночей – самая кровопролитная в XX веке, унесшая жизни 27 млн жителей нашей страны.

Сегодня в 16.15 по томскому времени пройдет Всероссийская минута молчания и скорби. Мы склоняем головы, вспоминая всех переживших войну, всех, кто навсегда остался на полях сражений.

В 2021 году, как и годом ранее, общенациональная акция «Свеча памяти» в связи с действующими ограничениями, исключающими массовое участие в ней граждан, пройдет онлайн. Цель акции – зажечь 27 млн свечей в соответствии с числом погибших в Великую Отечественную войну. Зажечь символическую свечу может любой желающий на сайте https://деньпамяти.рф Информацию об участии в акции (фото, видео) можно размещать в соцсетях с хэштегами #СвечаПамяти, #ДеньПамяти

Томск присоединился и к международной акции «Огненные картины войны», в рамках которой в городах нашей Родины из зажженных свечей выложили картины, связанные с Великой Отечественной войной. На нижней террасе Лагерного сада художники нарисовали очертания Мемориала боевой и трудовой славы томичей с надписью: «Томск помнит». Вечером по контуру изображения волонтеры зажгли 8 тыс. свечей в знак памяти о священной войне.