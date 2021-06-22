Погода в Томске и области 22 июня 2021: на Кириллов день пройдет дождь, будет прохладно и ветрено

Сейчас за окном в Томске +13, небо понемногу затягивают тучи. Синоптики прогнозируют дождь, поэтому нелишним будет взять с собой зонт, если планируете передвигаться по городу пешком. Фото: Ксения Высотина

Сегодня днем в областном центре сохранится облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный, местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13м/с. Температура +14, +16 °С.

В регионе также будет облачно с прояснениями и небольшие, местами умеренные, дожди; по юго-востоку, крайнему востоку ожидаются сильные дожди, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +14, +19°С.

По народному календарю 22 июня отмечается день Кирилла Солнцеворота. В старину говорили, что «на Кирилла – конец весне, почин лету». С 22 июня - начало астрономического лета, а Кириллин день – день летнего солнцестояния, потому и прозвали святого «солнцеворотом». Считается, что в этот день Солнце отдает Земле всю свою силу, а в народе по этому поводу даже родилась пословица: «С Кириллова дня – что солнце дает, то у мужика в амбаре». Заморозков с этого дня уже не было.

В Кириллин день запрещается разжигать костры возле дома – они чреваты пожарами. Поэтому лучше отказаться от шашлыков на даче, да и от любых посиделок у костра тоже.