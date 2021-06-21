Власти и общественники Томска обсуждают создание штаба по восстановлению деревянного зодчества

Томские активисты предложили мэрии много идей. Фото: сайт мэрии Томска

Томск широко известен в стране своими старинными уникальными деревянными домами. Как сообщает сайт мэрии областного центра, активисты общественного движения «Том Сойер Фест» предложили создать координационный штаб по восстановлению деревянного зодчества. Эта идея прозвучала на встрече и.о. мэра города Михаила Ратнера с общественниками. Глава исполнительной власти ранее посетил жилой дом в пер. Совпартшкольном, 6а, который восстанавливают добровольцы. Он принял участие в работах по обновлению фасада здания.

Как отмечает пресс-служба мэрии, общественники предложили свою помощь в контроле за правильной консервацией исторических зданий, нуждающихся в восстановлении. По их мнению, консервация должна быть не только качественной, но и красивой. Также были обсуждены и другие идеи активистов. Михаил Ратнер пригласил организаторов движения принять участие в конкурсах на получение грантов администрации города.